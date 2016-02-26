На Сумщине количество умерших от вирусной пневмонии увеличилось до 26 человек

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

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«Сегодня ночью в областной инфекционной больнице скончалась 52-летняя женщина из города Глухов. Таким образом, число официально зарегистрированных случаев смерти от вирусной пневмонии увеличилось в Сумской области до 26 человек», - отметил Бутенко.

По его информации, у 13 умерших были вирусологически подтвержденные случаи пандемического гриппа штамма А (H1N1).

Как сообщал УНИАН, в Сумской области по состоянию на 12 февраля было зафиксировано 24 случая смерти от вирусной пневмонии, в 12 из них был вирусологически подтвержден пандемический грипп штамма А (H1N1).

Уровень заболеваемости в области гриппом и ОРВИ на то время снизился и был ниже эпидемического порога на 31,55%.