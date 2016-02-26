Донетчина: переселенцы в Курахово получили гуманитарную помощь

Ранее в городе работал стационарный пункт выдачи помощи от Гуманитарного штаба. Но в январе 2016 года Штаб перешел на более эффективный формат работы – теперь в большинство городов на подконтрольной территории Донбасса помощь доставляют мобильные бригады. В Курахово «мобильные» волонтеры побывали впервые.

За все время работы Гуманитарного штаба в городе было выдано 29 320 продуктовых наборов. Помощь получили самые социально незащищенные категории переселенцев – старики, инвалиды, многодетные семьи, одинокие родители.

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«Курахово находится в 30 километрах от линии фронта, но при этом живет вполне обычной жизнью. Звуки стрельбы и взрывов здесь слышны лишь издалека. Тем не менее, в городе чувствуется напряжение, страх, тревожность, – рассказывает Евгения Рзаева, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова. – С лета 2014 года в Курахово массово бежали жители соседних сел и городов: Марьинки, Красногоровки, Александровки, Старомихайловки. Эти населенные пункты находятся на самой линии соприкосновения и постоянно подвергаются обстрелам. Жить там по-прежнему очень опасно, поэтому переселенцы не могут вернуться домой и остаются в Курахово, поближе к родным местам. Мы понимаем, как им тяжело, и продолжим в дальнейшем оказывать помощь».

Напомним, проект мобильных бригад был запущен в мае 2015 года. По состоянию на 26 февраля 2016 года помощь от мобильных бригад волонтеров Гуманитарного штаба получили более 103 тысяч человек.