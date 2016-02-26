В Киеве количество больных гриппом и ОРВИ постепенно снижается

Об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

За прошедшие сутки, 25 февраля, в столице зарегистрировано 3 543 больных гриппом и ОРВИ, для сравнения - 24 февраля было 3 625 больных.

Отмечается, что количество госпитализированных за последние сутки в стационары Киева осталось на том же уровне. Так, на лечение поступило 67 пациентов, из них - 60 больных ОРВИ (40 детей и 20 взрослых), 7 больных гриппом (2 детей и 5 взрослых).

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По состоянию на 26 февраля в учреждениях здравоохранения, где функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находится 539 пациентов, больных гриппом и ОРВИ, из них - 416 больных ОРВИ и 123 больных гриппом. Из 123 заболевших гриппом у 73 пациентов обнаружена пневмония как осложнение гриппа. Кроме того, 103 пациента получают лечение в условиях отделений и 20 - находятся в реанимационных отделениях.

В КГГА напомнили, что за сутки 15 февраля заболели 4 942 человека, 16 февраля – 3 972, 17 февраля – 3 499, 18 февраля – 3 094, 19 февраля – 2 813, 20 февраля – 1 374, 21 февраля – 464, 22 февраля – 5 390, 23 февраля – 4 314, 24 февраля – 3 625 человек.

Как сообщал УНИАН, в Киеве от гриппа умерли 58 человек.

23 февраля временно исполняющий обязанности председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине закончилась.