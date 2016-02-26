Черниговщина: количество смертей от осложнений гриппа возросло до 18

Как сообщили УНИАН в управлении Госсанэпидслужбы в Черниговской области, последний смертельный случай произошел в минувшие сутки в Варвинском районе.

В целом, за 25 февраля в Черниговской области заболели гриппом и ОРВИ 1037 человек, из них 590 детей (56,9%), госпитализирован 51 больной, в том числе 31 ребенок. Зарегистрированы 63 случая заболевания гриппом в 5 районах и 3 городах. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за сутки был на 50% ниже эпидемического порога.

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В Чернигове, который является опорной базой Центра гриппа и ОРВИ, заболели 340 человек, из них 195 детей (57,4%). Заболеваемость ниже эпидпорога на 34%.

Результаты вирусологического мониторинга подтверждают, что эпидемический процесс в области вызван циркуляцией вируса гриппа типа А(H1N1) пандемический.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 25 февраля, с начала эпидсезона в регионе от осложнений гриппа умерли 17 человек. В частности, в Нежине зафиксированы 2 летальных случая, в Куликовском, Нежинском и Щорском районах - по одному, в Черниговском районе - 3 случая, 9 человек умерли от осложнений гриппа в Чернигове.

Медики указывают, что большинство умерших больных принадлежали к группе медицинского риска заболевания гриппом и имели хронические заболевания. Кроме того, в половине всех летальных случаев имело место позднее обращение за медицинской помощью.