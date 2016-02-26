Под завалами дома в центре Киева могут оставаться 2-3 человека

Под завалами дома в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого, могут оставаться 2-3 человека.

Об этом сообщила с места происшествия пресс-секретарь Управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, спасенные из-под завалов люди рассказали полицейским, что под завалами находятся еще 2-3 человека. Спасателям уже точно известно об одном пострадавшем. Его продолжают откапывать. О его состоянии точно не известно, но признаков жизни он не подает. "Однако нельзя сказать, жив он или умер, поскольку может просто быть без сознания", - сказала Водолага.

Она добавила, что спасатели продолжают разбирать завалы, работы еще очень много. Спасатели работают вручную, используя только лебедки, поскольку под завалами могут быть живые люди.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля около 16.00 в 5-этажном доме на ул. Богдана Хмельницкого обвалились перекрытия. Обвал произошел во время ремонтных работ в отселенном аварийном доме, который находится в частной собственности.

Во время поисково-спасательных работ из-под завалов удалось извлечь шесть человек.