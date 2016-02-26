Пострадавшие в результате обвала дома в центре Киева госпитализированы в городскую больницу №17

Пострадавшие в результате обвала дома в центре Киева госпитализированы в Киевскую городскую клиническую больницу №17.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на месте происшествия сообщил первый заместитель главы управления ГСЧС в г.Киеве Олег Омельчуцкий.

«Все пострадавшие направлены в 17-ю больницу Киева», - сказал он.

Омельчуцкий рассказал, что спасатели завершают откапывать шестого пострадавшего, который тоже жив и в состоянии общаться со спасателями.

Также он добавил, что спасатели будут работать, пока не разберут все завалы, чтобы убедиться, что под ними больше нет людей.

Сейчас на внутренний двор, где работают спасатели, заехал автокран, а спасатели приставили лестницу к балкону третьего этажа аварийного дома.

Как сообщает пресс-служба КГГА, на ликвидации обвала в доме на улице Богдана Хмельницкого, 12 в настоящее время работает 170 спасателей. Привлечены работники управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, а также главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве. В работе задействовано 50 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, вчера, около 16.00, в центре Киева в 5-этажном доме на ул. Богдана Хмельницкого, обрушились перекрытия четырех этажей.

Обвал произошел во время ремонтных работ в отселенном аварийном доме №12, который находится в частной собственности.

В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов удалось достать пятерых человек.