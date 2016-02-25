Более 400 тысяч продуктовых наборов в феврале доставил на Донбасс штаб Ахметова

Сегодня, 25 февраля, в Донецк прибыла финальная в феврале автоколонна с гуманитарной помощью от Штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Доставка 280 тонн продуктов позволит пополнить запас на донецком складе на 5 тысяч наборов. За все время работы это 169-я колонна на Донбасс.

Днем автоколонна прошла таможенный досмотр на КПВВ «Новотроицкое» с полным пакетом сопроводительных документов, подтверждающим состав груза и качество продукции.

Читайте также6,5 млн наборов выживания жителям Донбасса выдал Штаб АхметоваВ феврале Штаб Рината Ахметова полностью выполнил план доставки помощи на Донбасс. «В течение месяца отправилось более 200 фур с гуманитарным грузом. Это более 4 тысяч тонн. Несмотря на большие объемы закупки и доставки продуктов, мы строго соблюдаем процедуры проверки качества. Все документы оформляем по украинскому законодательству. В феврале на склады завезено и сформировано 415 тысяч взрослых и детских наборов. В этом месяце, несмотря на закрытие двух КПВВ и большой поток транспорта в Новотроицком, весь объем помощи был доставлен вовремя. Доставка планируется так, чтобы поддерживался постоянный запас в логистических центрах. Уже в первых числах марта мы отправим в Донецк и Мариуполь очередные колонны», ‒ рассказал Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба.

По состоянию на 25 февраля 2016 года Штаб Рината Ахметова выдал 6 млн. 663 тыс. взрослых и 494 тыс. детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.