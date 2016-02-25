Завтра в Киеве ожидаются мокрый снег и дождь
16:08, 25 февраля 2016Новости регионов
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Температура ночью в столице около 0°, днем 4-6° тепла.
Завтра в Киеве ожидаются мокрый снег / Фото: УНИАН
В пятницу, 26 февраля, в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ожидаются мокрый снег и дождь.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью в столице около 0°, днем 4-6° тепла.
27 и 28 февраля в Киеве будет облачно с прояснениями. 27 февраля ночью ожидается дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.
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