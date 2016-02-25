Завтра в Киеве ожидаются мокрый снег и дождь

В пятницу, 26 февраля, в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ожидаются мокрый снег и дождь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью в столице около 0°, днем 4-6° тепла.

27 и 28 февраля в Киеве будет облачно с прояснениями. 27 февраля ночью ожидается дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.