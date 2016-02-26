Умань получила "Реленцу" от литовского города-побратима Радвилишкис

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Уманского горсовета Черкасской области, гуманитарная помощь с противовирусным препаратом, стоимость которого составляет свыше 1,8 млн грн, поступила в город 24 февраля и ее распределяют между медицинскими учреждениями города. Так, Уманская городская больница получила 3,6 тыс. упаковок препарата, городская детская больница – 200 упаковок, городская больница №3 – 100 упаковок. По 50 упаковок противовирусного препарата получили городская больница №2 и роддом. 400 упаковок получил Центра социальных услуг. Уманской районной больнице передано 400 упаковок препарата.

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По словам городского председателя Умани Александра Цебрия, каждый житель города и района по назначению врачей сможет бесплатно получить эти лекарства.

В начале 2016 года мэр Умани обратился к мэрии литовского города-побратима Радвилишкис с просьбой оказать помощь противовирусными препаратами в связи с эпидемией гриппа.