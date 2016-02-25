Черниговщина: количество смертей от осложнений гриппа возросло до 17

Об этом сообщили в управлении Госсанэпидслужбы в Черниговской области.

Согласно сообщению, с начала эпидсезона в регионе от осложнений гриппа умерли 17 человек. В частности, в Нежине произошло два летальных случая, в Куликовском, Нежинском и Щорском районах - по одному, в Черниговском районе - 3 случая и 9 человек умерли от осложнений гриппа в областном центре Черниговской области.

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Медики отмечают, что большинство умерших больных входили в группу медицинского риска заболевания гриппом, имели хронические заболевания. Кроме того, в половине всех летальных случаев имело место позднее обращение за медицинской помощью.

В общем, за 24 февраля в области заболели гриппом и ОРВИ 1024 человека, из них 576 детей (56,3%), госпитализированы 42 больных, в том числе 21 ребенок.

Зарегистрировано 32 случая заболевания гриппом в 6 районах и 3 городах. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за сутки не превышает эпидемический порог (- 50,7%).

В Чернигове, который является опорной базой Центра гриппа и ОРВИ, за минувшие сутки заболели 304 человека, из них детей -153 (50,3%). Заболеваемость ниже эпидпорога на 40,9%.

Результаты вирусологического мониторинга подтверждают, что эпидемический процесс в области вызван циркуляцией вируса гриппа типа А(H1N1) пандемический.