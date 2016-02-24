В столице число больных гриппом и ОРВИ уменьшилось более чем на тысячу человек

В столице за сутки число больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) уменьшилось на 1 тыс. 076 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, 23 февраля в столице зарегистрировано 4 тыс. 314 больных гриппом и ОРВИ, тогда как 22 февраля их было 5 тыс. 390.

Число госпитализированных за сутки в стационары несколько увеличилось. Так, на лечение попали 73 пациента, из них – 62 больных ОРВИ (33 детей и 29 взрослых), 11 больных гриппом (2 детей и 9 взрослых).

По состоянию на 24 февраля в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находится 556 пациентов, больных гриппом и ОРВИ, из них – 419 больных ОРВИ и 137 больных гриппом. Из 137 больных гриппом у 83 пациентов обнаружена пневмония как осложнение гриппа. Кроме того, 113 больных получают лечение в условиях отделений и 24 больных находятся в реанимационных отделениях.

Сейчас в учреждениях здравоохранения в наличии 324 свободных койки, из них: 83 – для детей, 241 – для взрослых.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в.и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине закончилась.