В Ривненской области при пожаре погибли трое детей

В Ривненской области сегодня при пожаре в жилом доме села Мельница Заричненского района погибли трое детей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Ривненской области со ссылкой на информацию местного фельдшера, погибли пятилетняя и годовалая сестры и их трехлетний брат получили в результате пожара ожоги, не совместимые с жизнью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.