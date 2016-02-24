В Ривненской области при пожаре погибли трое детей
14:34, 24 февраля 2016Новости регионов
196
В Ривненской области сегодня в результате пожара в жилом доме в селе Млынок Заричненского района погибли трое детей.
Дети получили в результате пожара ожоги, не совместимые с жизнью / Фото: УНИАН
В Ривненской области сегодня при пожаре в жилом доме села Мельница Заричненского района погибли трое детей.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Ривненской области со ссылкой на информацию местного фельдшера, погибли пятилетняя и годовалая сестры и их трехлетний брат получили в результате пожара ожоги, не совместимые с жизнью.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter