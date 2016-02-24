В Ривненской области при пожаре погибли трое детей

14:34, 24 февраля 2016
Новости регионов
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В Ривненской области сегодня в результате пожара в жилом доме в селе Млынок Заричненского района погибли трое детей.

Дети получили в результате пожара ожоги, не совместимые с жизнью / Фото: УНИАН

В Ривненской области сегодня при пожаре в жилом доме села Мельница Заричненского района погибли трое детей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Ривненской области со ссылкой на информацию местного фельдшера, погибли пятилетняя и годовалая сестры и их трехлетний брат получили в результате пожара ожоги, не совместимые с жизнью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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