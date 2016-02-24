Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает, что сегодня на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС, в ближайшие часы и днем 24 февраля на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В целом, согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Украину придут дожди, местами с мокрым снегом.

Холоднее всего будет на севере и западе - от плюс 2 до плюс 4 градусов.

В восточных и центральных областях синоптики обещают 5-8 градусов выше нуля.

Теплая погода ожидается на юге. На материковой части страны будет до 9 градусов тепла, а в Крыму - до плюс 17.