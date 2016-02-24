За сутки в Киеве зарегистрировано более 5 тыс. больных гриппом и ОРВИ

За сутки в столице зарегистрировано 5 390 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА.

Количество госпитализированных за сутки в стационары г. Киева сохранилось на уровне предыдущих суток: на лечение попали 59 пациентов, из них – 49 больных ОРВИ (40 детей и 9 взрослых), 10 больных гриппом (1 ребенок и 9 взрослых).

По состоянию на 22 февраля в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находится 581 пациент, заболевший ОРВИ и гриппом, из них – 428 больных ОРВИ и 153 больных гриппом. Из 153 больных гриппом у 110 пациентов обнаружена пневмония как осложнение гриппа. Кроме того, 129 больных получают лечение в условиях отделений и 24 больных находятся в реанимационных отделениях.

Сейчас в учреждениях здравоохранения в наличии 324 свободных койки, из них: 83 – для детей, 241 – для взрослых, свободных аппаратов ИВЛ (неинвазивных) для лечения ОРВИ и гриппа: для взрослых – 18, для детей – 2.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе фиксировалась тенденция уменьшения количества больных гриппом и ОРВИ. В частности, за сутки 15 февраля - 4 942 лиц, 16 февраля – 3 972, 17 февраля – 3 499, 18 февраля – 3 094, 19 февраля – 2 813, 20 февраля – 1 374, 21 февраля – 464.

На брифинге врио председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине завершилась.