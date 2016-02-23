В противодействии эпидемии СПИДа Киев готов сотрудничать с мировым сообществом

Киев готов к активному сотрудничеству с мировым сообществом для преодоления распространения СПИДа.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на международной конференции в Вашингтоне “Борьба с бедностью и неравенством для преодоления СПИДа: решение проблем ВИЧ, бедности и неравенства в городах”, информирует пресс-служба городского головы.

Отмечается, что по результатам конференции международные и донорские организации, под эгидой Всемирного банка, планируют выделить Киеву средства на меры по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Столичный городской голова отметил, что Киев вошел в перечень мегаполисов в мире, наиболее пораженных эпидемией ВИЧ/СПИДа и занимает 4-е место среди других регионов Украины по уровню распространенности ВИЧ-инфекции.

“Киев приветствует глобальную инициативу по борьбе с ВИЧ Fast-Track Cities, и мы готовы войти в команду избранных городов, - для продвижения инноваций на пути к остановке эпидемии СПИДа. ВИЧ/СПИД сегодня – это проблема не одной отдельной страны или какого-то одного города. Эта болезнь является угрозой и вызовом всему миру. И мы должны сделать все возможное, чтобы ее преодолеть”, - отметил Кличко.

Он добавил, что по оценочным данным, в Киеве живут более 32 тыс. людей с ВИЧ. Однако, только треть из них охвачены медицинским наблюдением.

Кличко проинформировал участников конференции о некоторых достижениях в преодолении проблемы распространения ВИЧ/СПИДа в украинской столице. В частности, вдвое уменьшилась распространенность ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики. В Киеве практически ликвидировали вертикальную трансмиссию ВИЧ от матери к ребенку (сегодня регистрируются единичные случаи) и расширили охват ВИЧ-позитивных людей антиретровирусной терапией. Одними из первых в Украине внедрили заместительную поддерживающую терапию.

“В столице создано специализированное медицинское учреждение – Городской центр СПИДа, который является одним из лучших в стране. Мы выделили из городского бюджета $200 тыс. по программе «Здоровье киевлян» на диагностику и лечение ВИЧ-инфекции; около $740 тыс. будет израсходовано на обеспечение функционирования службы СПИДа и $60 тыс. – на поддержку Центров для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи”, - отметил Кличко.

Он добавил, что в Киеве начата реализация двух пилотных проектов в сфере противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, направленных на улучшение услуг для людей, живущих с ВИЧ.

“В рамках достижения целей Fast Track, для нас является очень актуальным сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID). Мы готовы к инновациям, готовы их воплощать и надеемся на возможность перенять эффективный опыт других мегаполисов, где реализуются эффективные программы против СПИДа”, - резюмировал Кличко.

В международной конференции по преодолению СПИДа принимают участие мировые политики, ученые, организации-спонсоры, лидеры гражданского общества, правозащитники.

Мероприятие призвано поддержать усилия инициативы по борьбе с ВИЧ Fast-Track Cities. Одна из целей конференции - выработать четкие стратегии преодоления СПИДа и бедности в мегаполисах, которые больше всего страдают от этого. Так, на встрече особое внимание уделили трем городам, в частности Киеву.

Организаторы мероприятия – группа Всемирного банка, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН, Международная организация труда, организация Housing Works и координатор Службы всемирного здоровья США.