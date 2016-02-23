В Волынской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог в 4 районах из 16.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Госсанэпидслужбы в Волынской области, выше эпидемического порога остается уровень заболеваемости в Ковельском районе - на 36%, Любомльском - на 82%, Гороховском в 2 раза, в Шацком районе – на 15%.

В целом в Волынской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 7,4%. В течение 7-й недели заболевания количество больных по сравнению с 6-й неделей уменьшилось на 31% (6820 человек против 9940).

За последнюю неделю госпитализирован 251 больной (против 400 за предыдущую неделю), из них 166 (66%) – дети до 17 лет. Количество случаев тяжелых острых респираторных инфекций снизилась в 2,3 раза (58 случаев против 136), новых сообщений об умерших не поступало.

Возобновлено обучение во всех детских учебных заведениях, кроме одного - дошкольного учебного заведения в Рожищенском районе, которое остается закрытым.

Всего от осложнений гриппа в Волынской области умерли 10 человек. В 5 случаях выделен грипп А (Н1N1), в 4 - грипп А. Проведенный анализ летальных случаев показал, что за медицинской помощью своевременно обратилась 44% умерших, 55% принадлежали к группам риска с сопутствующими заболеваниями, все умершие не привиты против гриппа.