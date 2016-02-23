На Житомирщине снижаются показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, показатель заболеваемости составил 51,7 на 10 тыс. населения, что на 45,8% ниже эпидемического порога».

Одновременно с 15 по 21 февраля гриппом и ОРВИ в области заболели 6466 человек, из них 3763 детей (58%) и 25 беременных женщин. За последнюю неделю госпитализировано 469 человек, из них 313 детей.

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Уровень заболеваемости в целом по области снизился, в то же время превышение эпидпорога зафиксировано в 2 районах области – Андрушевском и Любарском. На проошлой неделе высокие показатели также зафиксированы в Житомирском, Новоград-Волынском, Андрушевском, Любарском, Володарск-Волынском районах и городах Коростене и Бердичеве.

В облгосадминистрации также сообщают, что в Житомирской области наблюдается постепенная стабилизация эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области от осложнений гриппа умерли 12 человек. Последний случай зафиксирован 17 февраля.