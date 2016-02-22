В Черновцах заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 32,7%

В Черновцах на прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже эпидемического порога на 32,7%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкого городского совета, с 12 по 18 февраля заболеваемость снизилась на 8% по сравнению с предыдущей неделей.

В городе зарегистрировано 2124 случая острых респираторно вирусных инфекций, из которых 1274 – среди детей до 18 лет (62,6%). Среди заболевших зарегистрировано 29 больных с тяжелыми острыми респираторными инфекциями (пневмонии) и 8 заболевших гриппом. Госпитализировано 65 больных, из них детей в возрасте до 18 лет – 30, что составляет 46,2% госпитализированных.

При проведении лабораторных вирусологических исследований продолжает проявляться циркуляция вируса парагриппа, аденовируса и вируса гриппа А(Н1N1).

С начала эпидсезона по городу зарегистрировано 6 летальных случаев от осложнений гриппа (вирусных пневмоний), которые лабораторно подтверждены. В результатах тестирования подтвержден вирус гриппа А(Н1N1) pdm09.

В горсовете сообщают, что в Черновцах наблюдается постепенная стабилизация эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями.