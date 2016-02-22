В Киеве от гриппа умерли 58 человек

В столице по состоянию на 22 февраля от гриппа умерли 58 человек.

Об этом сообщает Главное управление Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Киеве.

«С начала эпидсезона по состоянию на 22.02.2016 от осложнений (пневмонии) от гриппа умерли 58 человек, в т. ч. 7-я неделя - 7 человек, за 1 день текущей недели - 1. Все умершие взрослые», - говорится в сообщении.

Также, по данным СЭС, в Киеве за неделю зарегистрировано 20 тыс. 142 больных, что на 10,6% ниже, чем на предыдущей неделе. Снижение заболеваемости отмечается среди взрослых (-25,6%) и среди детей 1-4 лет (-7,0%). Незначительное повышение заболеваемости произошло среди детского населения Киева, кроме детей 1-4 лет. Школьники составляют 22,3% всех заболевших.

Читайте такжеЗа сутки в Киеве зарегистрировано более 3 тысяч больных гриппом и ОРВИЗа один день текущей недели заболело 464 человека, что на 3,6% выше аналогичного периода предыдущей недели.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по данным Минздрава, по состоянию на 22 февраля умерли 326 человек.