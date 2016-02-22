В Сумах уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 34%

В Сумах по состоянию на 22 февраля уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на 34% ниже эпидемического порога.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, об этом сегодня в ходе аппаратного совещания доложил отдел здравоохранения горсовета.

«По данным еженедельного мониторинга за последнюю неделю в городе зарегистрировано 2016 случаев заболеваний ОРВИ, что на 108 случаев меньше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 56,3% (1135 человек) - это дети до 18 лет. Показатель заболеваемости составляет 74,5 на 10 тысяч населения, что на 34% ниже порогового уровня», - говорится в сообщении.

Госпитализировано за неделю 122 жителя города, из них 92 - дети. В стационарных отделениях сейчас находятся на лечении 150 больных, из них в тяжелом состоянии - 4.