В Кировоградской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог в 12 районах из 21

В Кировоградской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог в 12 районах из 21.

Как сообщили УНИАН в государственной санитарно-эпидемиологической службе Кировоградской области, на 4 административных территориях области наблюдается превышение эпидпорога более чем на 50%: Бобринецкий, Долинский, Кировоградский и Компанеевский районы. Еще в 8 районах заболеваемость среди населения превышает уровень эпидпорога от 19 до 38%.

Согласно сообщению, в целом в Кировоградской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 20,4%.

С 11 до 19 февраля гриппом и ОРВИ в области заболели 5,3 тысячи человек, в том числе 3 тысячи детей. В больницы области госпитализированы 598 больных, что на уровне предыдущей недели (600 человек), из них 396 - дети (66%).

По результатам исследований вирусологической лаборатории госсанэпидслужбы у 12 из 21 обследованного пациента за прошедшую неделю были обнаружены антигены возбудителей ОРВИ, в т.ч. у 4 - антигены вируса гриппа типа А(H1N1), у остальных – сезонные респираторные вирусы: парагриппа и РС-вируса.

Как сообщал УНИАН, в Кировоградской области с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 7 летальных случаев от осложнений пандемического гриппа типа А(H1N1).