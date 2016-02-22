В Черниговской области заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 56%

В Черниговской области на прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже эпидемического порога на 56%.

Как сообщили УНИАН в управлении Госсанэпидслужбы в области, за минувшую неделю в области заболели гриппом и ОРВИ 6647 человек, из них 3190 детей (48%), госпитализировано 347 больных, в том числе 198 детей. Зарегистрировано 396 случаев заболевания гриппом в 12-ти районах и 3-х городах.

В Чернигове, который является опорной базой Центра гриппа и ОРВИ, заболели 2050 человек, из них детей - 826 (40,3%), заболеваемость не превышает уровень эпидпорога (-45,5%).

Всего с начала эпидемического сезона (с 1 октября 2015 года) гриппом и ОРВИ в регионе заболели 119 263 человека (в том числе 64 877 детей), из них 4266 человек (в том числе 2751 ребенок) были госпитализированы. С начала эпидемии от гриппа и ОРВИ умерли 14 человек (г. Чернигов – 9 человек, г. Нежин – 2, Нежинский, Черниговский и Щорский районы – по 1 человеку).

Как сообщал УНИАН, последний - 14-й случай - смерти от осложнений пандемического гриппа типа А(H1N1) имел место 16 февраля.