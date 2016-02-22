Медицинские учреждения Днепропетровщины приняли более 6,8 тыс раненых военнослужащих

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации, из этого количества бойцов прооперировано почти 2,8 тыс. Для транспортировки раненых из зоны АТО было задействовано 213 бригад скорой и экстренной медицинской помощи.

Комиссия медико-социальной экспертизы осмотрела 824 участников АТО, признала инвалидами 312 человек, остальным установлены проценты утраты нетрудоспособности.

143 раненых проходили реабилитацию после лечения в Днепропетровске в Польше и Литве.

Читайте такжеНацполиция готова трудоустроить 2,5 тысячи демобилизованных участников АТО

Первые 70 пациентов получили медицинскую помощь за счет областного бюджета в центре реабилитации участников АТО на базе Днепропетровского областного госпиталя ветеранов войны. Установленное здесь медицинское оборудование для физической реабилитации стоимостью 3 млн грн позволяет пострадавшим наилучшим образом восстановить жизненно важные двигательные умения и навыки, обеспечить нормальное функционирование систем организма, активизировать умственные способности, оптимизировать состояние здоровья и работоспособности.

В областной больнице “Соленый Лиман” бойцам предоставляются все виды физиотерапевтической помощи, массаж, грязелечение и климатотерапию.

Психологическая и психотерапевтическая поддержка участников АТО и членов их семей на Днепропетровщине осуществляется в тесном сотрудничестве медиков с общественными организациями и волонтерами.