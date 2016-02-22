В Черкасской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 29%

В Черкасской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по состоянию на 18 февраля ниже эпидемического порога на 28,6%.

Как сообщили УНИАН в государственной санитарно-эпидемиологической службе Черкасской области, с 11 по 18 февраля гриппом и ОРВИ в области заболели 8,2 тыс. человек, из них – 4,4 тыс. дети. По сравнению с прошлой неделей уменьшился темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и составляет 51% и среди детей до 17 лет – 17%.

Читайте такжеВ Черкасской области количество умерших от пандемического гриппа увеличилось до 9С начала эпидсезона по состоянию на 18 февраля в Черкасской области заболели 131 тыс. человек, что составляет 11% от общего количества населения. Из числа заболевших – 70 тыс. дети в возрасте до 17 лет (57%).