В Черкасской области количество умерших от пандемического гриппа увеличилось до 9

В Черкасской области на 18 февраля количество людей, умерших с начала эпидемического сезона от пандемического гриппа A(H1N1), увеличилось до 9.

Как сообщили УНИАН в государственной санитарно-эпидемиологической службе области, за минувшую неделю зарегистрировано 2 вирусологически подтвержденных летальных случая от осложнений гриппа в Черкассах и в Городищенском районе.

В секционном материале обнаружен фрагмент РНК вируса гриппа А(H1N1-пандемический).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 февраля с начала эпидсезона из-за осложнений от пандемического гриппа в области умерло 7 человек старших возрастных групп: в Черкассах - 3, в Смеле - 2, по одному в Умани и Чернобаевском районе.