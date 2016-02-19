За сутки в Киеве зарегистрировано более 3 тысяч больных гриппом и ОРВИ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что чило госпитализированных за сутки 18 февраля в стационары города – на уровне предыдущих суток. Так, на лечение взяли 64 пациента, из них – 52 больных ОРВИ (31 ребенок и 21 взрослый), 12 больных гриппом (1 ребенок и 11 взрослых).

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По состоянию на 19 февраля в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находится 642 пациента, больных ОРВИ и гриппом, из них – 458 больных ОРВИ и 184 больных гриппом. Из 184 больных гриппом у 100 пациентов обнаружена пневмония как осложнение гриппа. Кроме того, 158 больных получают лечение в условиях отделений и 26 больных находятся в реанимационных отделениях.

В настоящее время в учреждениях здравоохранения столицы имеется 339 свободных коек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 февраля, в Украине с начала эпидемического сезона от гриппа умерли 313 человек, в том числе пятеро детей в возрасте до 17 лет.