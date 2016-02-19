На Тернопольщине в результате пандемического гриппа умерло уже 5 человек
12:05, 19 февраля 2016Новости регионов
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На Тернопольщине в результате пандемического гриппа умерли 5 человек.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Тернопольской области, на этой неделе было подтверждено наличие вируса гриппа А(Н1N1) еще у двух умерших.
Работники санэпидслужбы характеризуют эпидситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в области как неустойчивую.
При этом показатель заболеваемости превышает эпидпорог только в Тернопольском районе.
По данным службы, Тернопольский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины диагностировал пандемический грипп А(Н1N1) у 54 жителей области, из них 5 человек с диагнозом внебольничная двусторонняя пневмония умерли.
Как сообщал УНИАН, первая смерть от пандемического гриппа в Тернопольской области была зарегистрирована 19 января.
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