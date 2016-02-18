За сутки в Киеве зарегистрировано почти 3,5 тысяч больных гриппом

За прошедшие сутки, 17 февраля, в столице зарегистрировано 3 499 больных гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По информации Департамента здравоохранения КГГА, количество госпитализированных за сутки 17 февраля 2016 года в стационары г. Киева немного уменьшилось: на лечение попали 64 пациента, из них – 50 больных ОРВИ (в т. ч. 32 ребенка) и 14 больных гриппом (все взрослые).

По состоянию на 18 февраля в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находятся 648 пациентов, больных гриппом и ОРВИ, из них – 457 больных ОРВИ и 191 больной гриппом. Из всех заболевших гриппом у 100 пациентов обнаружена пневмония как осложнение гриппа. Кроме того, 164 пациента получают лечение в условиях отделений и 27 находятся в реанимационных отделениях.

В учреждениях здравоохранения на данный момент в наличии 336 свободных коек, из них 103 – для детей, 233 – для взрослых; свободных аппаратов ИВЛ (неинвазивных) для лечения ОРВИ и гриппа: для взрослых – 18, для детей – 2.

Как напомнили в пресс-службе, за сутки 8 февраля заболели 5 208 человек, 9 февраля – 4 278, 10 февраля – 3 951, 11 февраля – 3 743, 12 февраля – 3 559, 13 февраля – 1 239, 14 февраля – 448, 15 февраля – 4 942, 16 февраля – 3 972.