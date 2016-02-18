6,5 млн наборов выживания жителям Донбасса выдал Штаб Ахметова

6,5 миллионов продуктовых наборов выдал Штаб Рината Ахметова мирным жителям Донбасса. За время военного конфликта гуманитарная помощь выдавалась в 470 городах и селах Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня в ходе пресс-брифинга рассказала координатор Гуманитарного штаба Римма Филь, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«На сегодняшний день Штаб Рината Ахметова выдал 6,5 миллионов продуктовых наборов. Наборов, которые мы называем «наборами выживания». Эти продукты помогают выжить людям, которых коснулась война. 80% получателей нашей помощи – пенсионеры. Люди глубоко преклонного возраста. Многие из них уже пережили одну войну, и теперь в свои преклонные годы стали уже стариками войны. Самому пожилому нашему получателю Сахибу Мурсал-Оглы Самедову 111 лет. Он проживает в Тельмановском районе. На долю этого человека выпало много разных лишений, и теперь в таком преклонном возрасте, во время войны, он получает продукты, которые помогают ему выжить», ‒ рассказала Римма Филь.

За 1,5 года работы Гуманитарному штабу удалось выстроить самую эффективную и масштабную систему доставки помощи мирному населению Донбасса. Для формирования продуктовых наборов в логистические центры Штаба в Донецке и Мариуполе завезено 82,5 тысяч тонн продуктов. Для доставки таких объемов помощи понадобилось 4130 фур. Ежемесячно Штаб закупает порядка 4 тысяч тонн продуктов, являясь одним из крупнейших закупщиков на украинском рынке. Вся продукция приобретается исключительно у украинских производителей.

Читайте такжеШтаб Ахметова поддерживает инициативу ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию в зоне военных действий«За этой цифрой в 6,5 миллионов – миллионы спасенных жизней. И это не преувеличение. Без этих наборов выживания, самых простых и необходимых продуктов, людям было бы сложно прожить. Наша помощь приходит туда, где она необходима. Особенно в «серой зоне», где люди брошены на произвол судьбы. Главный принцип работы Штаба Рината Ахметова – мы оказываем помощь на обеих территориях. Для нас одинаково важны и нужны люди, которые живут на украинской территории, переселенцы, и те, кто остался на неподконтрольной Украине территории. Беда коснулась всех людей Донбасса. И наша задача помогать тем, кто оказался в этой беде», ‒ подчеркнула Римма Филь.

До конца февраля Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует отправить на Донбасс еще 3 автоколонны с продуктами для формирования 50 тысяч наборов выживания. Мобильные бригады посетят еще порядка 15 населенных пунктов в «серой зоне» и отдаленных селах по Донецкой области.