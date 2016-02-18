Причиной острой кишечной инфекции у воспитанников детсада в Черновцах стал ротавирус

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкого городского совета, по результатам вирусологического исследования детей и персонала в ДУЗ №10, у одной воспитательницы и у пяти воспитанников обнаружили положительный результат ротавирусной инфекции. В то же время у шести контактных детей и четырех работников пищеблока результаты отрицательные.

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По словам главного государственного санитарного врача Черновцов Наталии Климчук, воспитатели детсада отстранены от работы для проведения лечения и получения отрицательного контрольного вирусологического результата.

Работники отдела дезинфектологии Государственного учреждения «Черновицкий лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» провели заключительную дезинфекцию в группах и на пищеблоке дошкольного учебного заведения №10.

По состоянию на 17 февраля из стационара выписаны четыре ребенка с заключительным диагнозом: один - ребенок острый гастроэнтероколит вирусно-бактериальной этиологии (ротавирус и цитробактер), три ребенка - острый гастроэнтероколит ротавирусной этиологии. В стационарном отделении областной клинической больницы остались получать лечение двое детей, амбулаторно лечатся в городской детской поликлинике трое детей.

Проведение комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий продолжается. Организовано медицинское наблюдение за воспитанниками и персоналом детсада.

Детский сад, в том числе ясельная группа, где была обнаружена вспышка инфекции, работают в привычном режиме.

Во всех детсадах и школах города усилен контроль за работой пищеблоков и столовых, соблюдением санитарных требований.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах в течение 11-13 февраля в городскую детскую поликлинику за медицинской помощью обратились родители восьми детей с жалобами на повышение у детей температуры тела, тошноту, рвоту и диарею. Шесть детей (2012-2014 годов рождения) были госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы города Черновцы. Двое детей получают лечение амбулаторно в Черновицкой городской детской поликлинике. Все восемь заболевших детей посещают ясельную группу №14 детсада №10.

15 февраля в Черновцах полиция открыла уголовное производство по факту отравления восьми детей в детском учебном заведении №10 «Попелюшка».

16 февраля в инфекционное отделение областной детской клинической больницы госпитализировали еще одного ребенка из детского сада №10, у которого обнаружили острую кишечную инфекцию.