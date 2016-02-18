На Житомирщине количество смертельных случаев от осложнений гриппа возросло до 12

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации, по состоянию на 17 февраля в регионе от гриппа умерло 3 человека, из которых 1 – в Бердичеве , одна в Житомире и еще одна - в одном из райцентров.

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Также в Житомирской области за период эпидемии от осложнений гриппа на сегодня умерло 9 человек. Почти во всех случаях имело место позднее обращение за медицинской помощью.

По данным управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации за последние сутки за период с 16 на 17 февраля в области ОРВИ и гриппом заболели 1396 человек, из них 775 детей, взрослых - 621 взрослых и 2 беременные женщины. Зарегистрировано 1 смерть от пневмонии, возбудитель которой уточняется путем проведения лабораторных исследований. Показатель заболеваемости составляет 63,1 на 10 000 населения, что на 34,8% ниже эпидемического порога.

На шестой неделе наблюдения заболеваемость гриппом и ОРВИ с 8 по 14 февраля в целом по области снизилась на 26,2%, хотя превышение эпидпорога зафиксировано в 5 районах области: Житомирском, Любарском, Новоград-Волынском, Попельнянском и Красноармейском.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 февраля в Житомирской области с начала этого года от гриппа умерло 2 человека и столько же - от осложнений гриппа. По состоянию на 16 февраля в Житомирской области из-за осложнения гриппа умерло 11 человек.