На Тернопольщину из Франции доставили 15 т медоборудования

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, гуманитарный груз получен от французского города Сежикуадевиль при поддержке Международного Центра внедрения программ ЮНЕСКО и мэра этого города Франсуа Бланше, который является президентом Association Vendje-Ukraine.

«Медицинский груз является бесплатным, он предоставлен в качестве благотворительной помощи. Здесь есть медицинский инвентарь и белье, в том числе 80 современных функциональных кроватей, 35 инвалидных колясок, костыли, трости, подъемники для тяжелобольных, медицинские препараты, одежда для малообеспеченных и многодетных семей. Также получено медоборудование: реанимационный инфузомат и дефибриллятор Schiller», – сообщил директор областного отделения Международного центра внедрения программ ЮНЕСКО Виталий Семенюк.

По его словам, поспособствовали в получении груза председатель Тернопольской ОГА Степан Барна и администрация областной университетской больницы, которая профинансировала транспортировку груза в размере 4 тыс. евро.

Директор департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук отметил, что оборудование не является новым, но полностью соответствует медицинским требованиям и стандартам.