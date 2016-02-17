В Черниговской области количество смертей от осложнений гриппа возросло до 14

В Черниговской области из-за осложнений от гриппа умерли уже 14 человек.

Как сообщили в управлении Госсанэпидслужбы в Черниговской области, за минувшие сутки зафиксирован девятый случай летального исхода от осложнений гриппа в Чернигове, где на сегодняшний день в области больше всего людей умерли от осложнений гриппа.

Кроме того, ранее две смерти произошло в Нежине, по одному летальному случаю зафиксировано в Нежинском, Щорском и Черниговском районах. Почти во всех случаях имело место позднее обращение за медицинской помощью. Больные относились к группам медицинского риска и не были вакцинированы.

В целом в области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ сегодня ниже эпидпорога.

Читайте такжеВ Украине от гриппа умерли 292 человека, в том числе четверо детейЗа минувшие сутки в Черниговской области заболели гриппом и ОРВИ 1349 человек, из них 673 детей (49,9%), госпитализировано 56 больных, в том числе 31 ребенок. Зарегистрировано 105 случаев заболевания гриппом в 7 районах и 3 городах. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за сутки ниже эпидемического порога на 50%.

По г. Чернигову заболели 346 человек, из них детей - 142 (4%), заболеваемость ниже эпидпорога на 48,9%.

Читайте такжеВ Минздраве заработала "горячая" телефонная линия по гриппу и ОРВИРезультаты вирусологического мониторинга подтверждают, что эпидемический процесс в области вызван циркуляцией пандемического вируса гриппа типа А(H1N1).