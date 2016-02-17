В Киеве с начала эпидсезона от осложнений от гриппа умерли 55 человек

С начала эпидемиологического сезона от осложнений от гриппа умерли 55 человек.

Об этом сообщает Главное управление санитарно-эпидемиологической службы в Киеве.

«С начала эпидсезона, по состоянию на 15.02.2016, от осложнений (пневмонии) от гриппа умерли 55 человек, в т.ч. за 2 дня текущей недели - 4. Все умершие - взрослые», - отмечается в сообщении.

Также, по данным СЭС, в Киеве с 7 по 13 февраля зарегистрировано 22 тыс. 532 больных, что на 20,8% меньше, чем в период с 31 января по 6 февраля.

Снижение заболеваемости наблюдается среди всех возрастных категорий населения, среди взрослых (-28,9%), среди детей (-11,2%). Школьники составляют 17,3% всех больных.

В возрастной структуре заболеваемости детей преобладают дети в возрасте 1-4 лет, уровень их заболеваемости составляет 41,03% среди всех детей.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Минздрава сообщила, что в Украине с начала эпидемического сезона (28.09.2015 - 15.02.2016) умерли 289 больных гриппом, из которых 4 детей до 17 лет и 2 беременные женщины.

В частности, по данным министерства, в Киеве в результате осложнений от гриппа умерли 33 человека.