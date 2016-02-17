В Житомирской области количество смертельных случаев от гриппа возросло до 11.

Как сообщила УНИАН руководитель департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Житомирской областной государственной администрации Ольга Григорьева, по состоянию на 16 февраля в регионе от свиного гриппа (А/H1N1) умерли 3 человека, в частности, в Бердичеве, в Житомире и в одном из райцентров.

Кроме того, в области с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа другого типа умерли 8 человек. Почти во всех случаях имело место позднее обращение за медицинской помощью.

По данным Житомирской облгосадминистрации, только за последние сутки в области ОРВИ и гриппом заболели 1391 человек, из них – 858 детей, 533 взрослых, в их числе 9 беременных женщин. Зарегистрирована 1 смерть от пневмонии, возбудитель которой еще не уточнен. Показатель заболеваемости составляет 63,1 на 10 тысяч населения, что на 34,8% ниже эпидемического порога. По городу Житомир заболели 229 человек, из них детей - 153, наблюдается снижение заболеваемости.

Читайте такжеТернопольский центр Госсанэпидслужбы получит 110 тыс для диагностики гриппа Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 февраля в Житомирской области с начала этого года от свиного гриппа умерли 2 человека и столько же – от осложнений гриппа.