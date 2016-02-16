В Черновцах растет количество детей, которые отравились пищей в детсаду

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника Главного управления Госсанэпидслужбы в Черновицкой области, заместитель главного государственного санитарного врача Черновицкой области Вячеслав Чернявский, 16 февраля в инфекционное отделение областной детской клинической больницы госпитализировали еще одного ребенка из детского сада №10, у которого обнаружили отравление.

Ребенок посещает среднюю группу детсада. Медики установили диагноз у него – острый гастроэнтероколит.

«Мать ребенка из этой средней группы не связывает отравление с посещением детсада. Это, возможно, просто частный случай. А возможно и связан. Ребенок посещал дошкольное учреждение все эти дни. Симптомы – примерно такие же, как и у других детей. Температура, рвота, понос... Мы сейчас отрабатываем разные варианты. Сегодня, 16 февраля, будут результаты обследований», - сообщил Чернявский.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Черновцах полиция открыла уголовное производство по факту отравления 8 детей в детском учебном заведении №10 «Попелюшка». В течение 11-13 февраля в городскую детскую поликлинику за медицинской помощью обратились родители 8 детей с жалобами на повышение у детей температуры тела, тошноту, рвоту и диарею. 6 детей (2012-2014 годов рождения) госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы г. Черновцы. Двое детей получают лечение амбулаторно в Черновицкой городской детской поликлинике. Все 8 заболевших детей посещают ясельную группу №14 детсада №10.

Детский сад сейчас работает в привычном режиме, его усиленно дезинфицируют и проводят кварцевание.