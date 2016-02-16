Черниговщина: от осложнений гриппа умерли уже 13 людей

Как сообщили в управлении Госсанэпидслужбы в Черниговской области, две смерти произошло в Нежине, по одному летальному случаю зафиксировано в Нежинском, Щорском и Черниговском районах, больше всего - восемь человек - от осложнений гриппа умерли в Чернигове.

Почти во всех случаях имело место позднее обращение за медицинской помощью, больные принадлежали к группам медицинского риска и не были вакцинированы.

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Всего в области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на сегодняшний день ниже эпидпорога.

В целом в области за минувшие сутки заболели гриппом и ОРВИ 1527 человек, из них 739 детей (48,4%), госпитализированы 82 больных, в том числе 47 детей. Зарегистрировано 108 случаев заболевания гриппом в 8 районах и 3 городах. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за сутки не превышает эпидемический порог (уровень ниже эпидпорога на 64,8%).

В Чернигове, который является опорной базой Центра гриппа и ОРВИ, заболело 478 человек, из них детей - 210 (43,9%), заболеваемость ниже эпидпорога на 56%.