В Сумах уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на 29% ниже эпидпорога

В Сумах по состоянию на 15 февраля уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на 29% ниже эпидемического порога.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, об этом сегодня во время аппаратного совещания сообщила и.о. начальника управления охраны здоровья горсовета Елена Чумаченко.

«На минувшей неделе зарегистрировано 2 тыс. 124 случая заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 43,7% ниже, чем за предыдущую неделю. 43,4% среди заболевших – дети до 18 лет. В течение прошлой недели в лечебно-профилактические учреждения были госпитализированы 167 человек, среди них 101 ребенок. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 210 больных гриппом и ОРВИ, среди них 48% – дети», – рассказала Чумаченко.

В свою очередь начальник городского управления Госсанэпидемслужбы, главный санитарный врач областного центра Александр Черняк подчеркнул, что «ситуация с гриппом в городе стабилизирована".

"На борьбу с болезнью положительно повлияла своевременность карантина, который оперативно ввела городская власть», – отметил он.