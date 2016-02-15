В Кировоградской области от пандемического гриппа умерли уже 7 человек

В Кировоградской области по состоянию на 15 февраля лабораторно подтверждено семь летальных случаев от пандемического гриппа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госсанэпидслужбы в Кировоградской области, за минувшую неделю лабораторно подтверждено два летальных случая от гриппа – в Кировограде и Кировоградском районе. Всего с начала эпидсезона в области лабораторно подтверждено семь летальных случаев: четыре в городе Кировоград, по одному – в Компанеевском, Маловисковском, Кировоградском районах.

По результатам исследований вирусологической лаборатории Госсанэпидслужбы среди 25 обследованных больных у восьми обнаружены антигены вируса гриппа типа А(H1N1), у одного больного – вирус гриппа В, у 13 больных – другие сезонные респираторные вирусы: парагриппа, РС-вируса и аденовируса.

По данным Госсанэпидслужбы, общая заболеваемость ОРВИ и гриппом в целом по области за неделю снизилась на 22%, в т.ч. среди детей – на 10%. Областной недельный показатель составил 59,44 случая на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога на 1,8% (эпидпорог для 6-й недели – 60,53). Всего за неделю заболели 5788 жителей области, из них 2818 взрослых и 2970 детей. В больницы области госпитализированы 600 больных, что на 16% меньше чем за предыдущую неделю, из них 66% дети – 397.

Вместе с тем эпидемическая ситуация остается сложной на 10 административных территориях области, где отмечено превышение эпидпорогов более чем на 50%: Кировоградский, Ульяновский, Новоукраинский, Онуфриевский, Долинский, Петровский, Добровеличковский, Новомиргородский, Знаменский, Александровский районы. Еще в 6 районах заболеваемость населения превышает уровень эпидпорогов от 4 до 38%.