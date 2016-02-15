В Полтавской области "скорая" задавила водителя легкового автомобиля

В Полтавской области неподалёку от поселка Диканька автомобиль скорой помощи насмерть задавил водителя легкового автомобиля, который попал в дорожно-транспортное происшествие и разглядывал на дороге повреждения своей машины.

Как сообщили УНИАН в Отдел коммуникации ГУСП в Полтавской области, авария произошла сегодня около 7.00 на 157 километре автодороги Полтава-Сумы.

Согласно предварительной информации, 27-летний водитель микроавтобуса «Мерседес-Спринтер» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Джилли» под управлением 39-летнего жителя села Супруновка Полтавского района.

«После остановки, участники ДТП вышли из транспортных средств. В это время со стороны Полтавы двигалась карета «скорой медицинской помощи», за рулем которой находился 39-летний житель Полтавы. Он смертельно травмировал водителя легкового автомобиля «Джилли» и травмировал 30-летнего жителя села Супруновка, пассажира «Джилли». Кроме этого, 29-летний водитель автомобиля «Део-Ланос» совершил столкновение с микроавтобусом «Мерседес-Спринтер», который после ДТП находился на проезжей части», - говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек погиб и один травмирован. Последний доставлен в Диканьскую ЦРБ.

Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.