В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ уже ниже эпидпорога почти на 30%

В Киеве за минувшую неделю (8-14 февраля) зарегистрировано около 22,5 тыс. больных гриппом и ОРВИ, что на 29,5% ниже эпидемического порога (эпидпорог составляет 32 тыс.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление Государственной СЭС в столице.

Как сообщают в Департаменте здравоохранения КГГА, за минувшие сутки, 14 февраля, в столице зарегистрировано 448 больных гриппом и ОРВИ.

По состоянию на 15 февраля в учреждениях здравоохранения на стационарном лечении находится 493 пациента, больных ОРВИ, и 253 больных гриппом, из которых у 130 пациентов обнаружена пневмония как осложнение гриппа.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 15 февраля в Украине с начала эпидемического сезона (28 сентября 2015 года) от гриппа умерли 286 человек, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет и две беременные женщины.

В Киеве зафиксировано 32 смерти от гриппа.