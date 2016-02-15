Завтра днем в Киеве ожидается 8-10° тепла

Во вторник, 16 февраля, в Киеве ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10°.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ветер завтра ожидается юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА предупреждает о возникновении опасности, связанной с природными явлениями, и рекомендует в случае усиления ветра по возможности не выходить на улицу.