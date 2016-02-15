В Черновцах воспитанников детсада госпитализировали с острой кишечной инфекцией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкого городского совета, в течение 11-13 февраля в городскую детскую поликлинику за медицинской помощью обратились родители 8 детей с жалобами на повышение у детей температуры тела, тошноту, рвоту и диарею. Все заболевшие дети посещают ясельную группу №14 детского учебного заведения №10 «Золушка».

6 детей (2012-2014 годов рождения) госпитализированы в инфекционное отделение областной детской клинической больницы г. Черновцы. Двое детей получают лечение амбулаторно в Черновицкой городской детской поликлинике.

Предварительный диагноз: пищевая токсикоинфекция – у одного ребенка, острый гастроэнтероколит – у семи. Форма течения болезни легкой и средней тяжести.

Работа ясельной группы №14 детского дошкольного учреждения №10 «Золушка» временно приостановлена.

Читайте такжеВ Харьковской области госпитализированы 6 воспитанников детсада с острой кишечной инфекцией

11 февраля после получения первого экстренного сообщения в детсаду было начато проведение противоэпидемических, профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий. После получения второго экстренного сообщения в ДУЗ №10 было немедленно начато эпидемиологическое обследование, в ходе которого отобраны суточные пробы пищевых продуктов, образцы сырья, овощей и питьевой воды на бактериологическое, физико-химическое, вирусологическое исследование. Все работники пищеблока, персонала ясельной группы и 11 детей группы охвачены бактериологическим обследованием на носительство патогенной микрофлоры кишечной группы. Определен круг контактных лиц и проводится их бактериологическое обследование. В учреждении, в том числе пищеблоке, проведена заключительная дезинфекция.

«Ждем заключения СЭС и результаты санэпидемрасследования. Разделяем тревогу родителей. Дал поручение взять лечение детей под особый контроль, родителям окажут необходимую материальную помощь. Просим родительскую общественность активнее приобщаться к контролю за работой дошкольных учреждений» , – цитирует пресс-служба городского голову Черновцов Алексея Каспрука.