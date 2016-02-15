На Сумщине уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 31,55%
В Сумской области по состоянию на 12 февраля уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 31,55%.
В Сумской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога / фото: УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.
По его информации, с 5 по 12 февраля гриппом и ОРВИ в области заболели 7 тысяч 901 человек, из них – 3 тыс. 981 ребенок, или 50,4%. По сравнению с прошлой неделей, когда заболели 11 тыс. 516 человек, количество заболевших уменьшилось на 3 тыс. 615 человек. Непосредственно гриппом за последнюю неделю заболели 274 человека при 437 – в предыдущую неделю.
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«В целом в Сумской области показатель заболеваемости составляет 70,47 случая на 10 тыс. населения при пороговом показателе 102,95. На сегодняшний день уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 31,55%», - рассказал чиновник.
В целом в Сумской области превышение эпидпорога пока что наблюдается в 6 из 18 районов области и в 1 из 7 городов областного подчинения (Конотоп).
Как сообщал УНИАН, в Сумской области максимальный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышал эпидпорог в 2,3 раза.