В Черкасской области уровень заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Черкасской области, с 4 по 11 февраля гриппом и ОРВИ в области заболели 10,5 тыс. человек, из них – 4,6 тыс. дети. По сравнению с прошлой неделей уменьшился темп прироста заболеваемости гриппом и простудой среди взрослых и составляет 36% и среди детей до 17 лет – 13%.

Всего в Черкасской области уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 9,5 %. Превышение эпидпорога наблюдается в 7 из 20 районов области: Катеринопольском на 53%, Чернобаевском – на 33%, Маньковском – на 25%, Каменском – на 20%, Корсунь-Шевченковском – на 16%, Золотоношском – на 8% и Шполянском – 4%.

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С начала эпидсезона по состоянию на 12 февраля на Черкасщине заболели 123 тыс. человек, что составляет 9,8% от общего количества населения. Из числа заболевших – 70 тыс. дети в возрасте до 17 лет (57%).