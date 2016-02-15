В Сумской области количество умерших от вирусной пневмонии увеличилось до 24 человек

В Сумской области по состоянию на 12 февраля количество умерших от вирусной пневмонии увеличилось до 24 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко. По его информации, у 12 умерших были вирусологически подтверждены случаи пандемического гриппа штамма А (H1N1).

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