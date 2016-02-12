Госветфитослужба зафиксировала две вспышки АЧС в Полтавской области

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба зафиксировала в Полтавской области две вспышки смертельного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС), одна из которых произошла в подсобном хозяйстве, а другая – на ферме, где привела к массовой гибели свиней, сообщила пресс-служба Госветфитослужбы.

Согласно сообщению, 11 февраля специалисты ветеринарного ведомства установили факт массовой гибели свиней на ферме в селе Великие Крынки Глобинского района. Причина смерти животных – заражение АЧС. В пресс-службе отметили, что проведенное расследование показало «вопиющий факт игнорирования фермером ветеринарного законодательства в отношении комплектации поголовья, обеспечения закрытого режима предприятия и тому подобное».

Днем ранее Госветфитослужба выявила заражение АЧС подсобного хозяйства в селе Рокита Великобагачанского района, где погибла одна из двух содержавшихся в хоздворе свиней. Согласно сообщению, наиболее вероятной причиной заболевания является скармливание животным остатков пищевых продуктов из свинины без термической обработки. Как пояснил ветеринарам владелец свиней, пищевые продукты он приобрел у неизвестных людей, которые осуществляли торговлю в с. Рокита.

Госветфитослужба подчеркнула, что в условиях напряженной эпизоотической ситуации по АЧС в Украине, здоровье животных полностью зависит от сознательности лиц, которые их содержат. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения ряда санитарных правил, в частности, содержать свиней исключительно в закрытых помещениях, не допуская их контакта с другими животными, обслуживать животных только в сменной спецодежде, используя отдельные средства ухода и инвентарь, не позволять посещения хозяйства посторонним лицам, а в случае проявления каких-либо признаков заболевания у животных безотлагательно обращаться к врачу ветеринарной медицины. Кроме того, не допускается скармливание свиньям пищевых отходов, содержащих свинину или продукты убоя, без термической обработки.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба оздоровила от АЧС 36 пунктов из 40 зараженных в 2015 году.

Случаи заражения АЧС в прошлом году были зафиксированы в девяти областях Украины: в Черниговской – 13 вспышек, в Киевской и Сумской – по 6, в Полтавской – 5, в Николаевской - 4, в Ривненской и Одесской – по 2, в Житомирской и в Черкасской – по одному случаю. При этом в дикой природе случилось 5 вспышек.

По сообщениям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в мире наблюдается напряженная эпизоотическая ситуация по АЧС. В прошлом году распространение этой болезни зафиксировано в 12 странах мира: Латвии (577 случаев), Литве (93), Эстонии (393), Польше (31), России (84), Республике Чад (1), Кабо Верде (2), Кот-д'Ивуаре (2), Кении (1), Нигерии (1), Зимбабве (8) и Украине (40).

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.