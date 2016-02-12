В Черниговской области количество летальных случаев от осложнений гриппа возросло до 12.

Как сообщили УНИАН в управлении Госсанэпидслужбы в Черниговской области, 2 смерти произошли в Нежине, по одному летальному случаю зафиксировано в Нежинском и Черниговском районах, больше всего - 8 - людей от осложнений гриппа умерли в Чернигове. Почти во всех случаях имело место позднее обращение за медицинской помощью, больные относились к группам медицинского риска и не были вакцинированы.

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В целом в области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 32%.

В частности, 11 февраля в регионе гриппом и ОРВИ заболели 1313 человек, из них 520 детей (39,6%), госпитализированы 58 больных, в том числе 32 детей. Зарегистрировано 104 случая заболевания гриппом в 3 районах и 3 городах.

В Чернигове, который является опорной базой Центра гриппа и ОРВИ, заболели 410 человек, из них детей - 119 (29%), заболеваемость ниже эпидпорога на 26%.

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В Госсанэпидслужбе отмечают, что вторая волна эпидемии ожидается в Черниговской области в конце февраля - начале марта. По оценкам медиков, это будет грипп типа В/Фукет и грипп А-Швейцария (Н3N2), которые менее опасны, чем тип А(H1N1).

Как сообщал УНИАН, 11 февраля во всех учебных заведениях области возобновлены занятия после карантина.