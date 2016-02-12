В столице проверили, как магазины и рестораны противостоят эпидемии гриппа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства, который совместно с работниками Госсанэпидслужбы проводит систематические рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мероприятий.

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Так, по данным Департамента, всего проверили 452 заведения торговли, 195 заведений ресторанного обслуживания, 67 предприятий бытового обслуживания, 19 предприятий рыночной сети и 22 промышленных предприятия и т.п.

Во время проверок установлено, что 581 предприятие использует средства индивидуальной защиты, в том числе и медицинские маски стопроцентно, 58 предприятий – частично, а 137 предприятий вообще их не используют. Во время проверок также были выявлены факты, когда средства индивидуальной гигиены имеются у обслуживающего персонала, но они не используются по назначению, говорится в сообщении.

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«Нам важно, чтобы киевляне посещали людные места без риска заразиться там простудой или гриппом. Именно поэтому работа будет продолжаться, и мы очень надеемся на понимание со стороны предпринимателей», – подчеркнул руководитель Департамента промышленности и развития предпринимательства Максим Кузьменко.

Как сообщал УНИАН, в конце января в столице начали работу мобильные группы для проверки соблюдения на предприятиях противоэпидемических мероприятий по предупреждению гриппа.

По данным СЭС, в Киеве по состоянию на 11 февраля от гриппа скончались 49 человек.