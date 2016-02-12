Тернопольский центр Госсанэпидслужбы получит 110 тыс для диагностики гриппа

Тернопольский лабораторный центр Госсанэпидслужбы получит 110 тыс. грн из резервного фонда области для обеспечения диагностики гриппа и ОРВИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующее решение принято сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя председателя ОГА Ивана Крысака.

Во время заседания директор областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины Степан Днистрян сообщил, что из-за нехватки денег "заморожен" материал от 93 больных.

Поэтому члены комиссии приняли решение о выделении 110 тыс. грн из областного резервного фонда для приобретения расходных материалов и средств по проведению лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ, необходимых для осуществления предупредительных мер массового заболевания людей инфекционные болезни.

Днистрян также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день эпидситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области является неустойчивой.

Читайте такжеВолынь готова выделить средства на профилактику и лечение гриппа«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения области составляет 75,6 случая на 10 тыс. населения при эпидпороге 46,6 случая. Превышен эпидпорог на 16 административных территориях. Госпитализированы за последнюю неделю 652 человека. Всего, в Тернопольской области заболели гриппом и ОРВИ 73 242 человека», – сообщил директор областного лабораторного центра.

Пандемический грипп лабораторно подтвержден у 37 жителей области, в том числе у двух умерших с диагнозом внебольничная двусторонняя пневмония.